Les passagers européens autorisés à utiliser leurs téléphones en avion pour le meilleur et pour le pire

"Téléphone maison", comme E.T., ça appartient au passé. Le futur c’est "téléphone avion". L’an dernier la Commission européenne a adapté la réglementation sur les communications mobiles durant les vols permettant aux compagnies aériennes à partir du 30 juin 2023 de proposer la 5G dans leurs avions.

Cela fait une dizaine d’années que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) avait émis la possibilité de mettre fin à l’interdiction du mode avion pour les passagers à condition que les compagnies s’assurent que les avions "ne sont pas influencés de quelque manière que ce soit par la transmission de signaux" des téléphones. Mais dans la pratique, les appareils mobiles restaient éteints ou hors ligne.

Avec la nouvelle réglementation européenne le mode avion risque donc de tomber définitivement aux oubliettes permettant aux passagers d’utiliser librement leurs téléphones (SMS, appels, applications, streaming) pendant le vol.

On peut se réjouir de ne plus devoir mettre du contenu (musique, podcasts, séries, films) en off line avant d’embarquer ou de profiter du trajet pour régler les derniers détails de son périple (réserver une navette, un logement etc). Mais à côté de ces avantages, beaucoup craignent les atteintes à la quiétude pendant les vols comme le révèle une récente étude de Kayak, la plateforme dédiée aux voyages.

Selon l’enquête menée au Royaume-Uni, 21% des sondés sont opposés à la disparition du mode avion et 40% y sont favorables à condition de limiter l’utilisation des téléphones portables et de prévoir des "périodes de silence". Le directeur de Kayak UK explique : "Un vol peut souvent être considéré comme un temps mort… mais pour certains, cela fait partie de l’expérience des vacances, de la détente et de la déconnexion du monde, de la sieste ou du visionnage d’un film en vol, qui pourrait être interrompu par d’autres personnes utilisant la 5G".

A l’annonce des nouvelles règles européennes, fin 2022, des internautes redoutaient déjà la perte de tranquillité : "Nous connaitrons bientôt la joie de passer un vol assis à côté d’une personne hurlant au téléphone."

Contrairement aux États-Unis, en Europe, les risques d’interférences entre 5G et systèmes de vol sont faibles.