"Les passagers de la nuit", voyage vintage au bout de la nuit avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle Béart

"À l’ère du numérique, tout est plus atomisé", explique à l’AFP le réalisateur Mikhaël Hers. "Quand j’étais petit et que je n’arrivais pas à dormir, je mettais le Walkman et je tombais sur ces émissions de nuit où, tout à coup, on était confronté à des témoignages, des récits d’expérience et on pouvait se dire que, peut-être à l’autre bout de la France, on était lié par des passerelles, des constellations. Ce sentiment de communion n’existe plus".

Après "Ce sentiment de l’Eté" puis "Amanda", sur la reconstruction d’un enfant auprès de son oncle (Vincent Lacoste) après un attentat à Paris, Mikhaël Hers explore à nouveau la question du hasard, des rencontres et des liens, dans un ton mélancolique et doux.