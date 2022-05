"Les passagers de la nuit", de Mikhaël Hers: laissez-vous porter par leur voix

Elisabeth vient d’être quittée par son mari. Elle doit trouver du travail et garder pied. Pour elle bien sûr, et pour ses deux ado, Matthias et Judith. Un soir elle pousse une porte où se déroule une émission radio de nuit. Un lieu où les auditeurs en recherche de liens, déposent leurs angoisses ou leur situation délicate. Où ils témoignent et partagent leur quotidien. Elizabeth va trouver sa voie et la bienveillance qui lui correspond, dans cette parenthèse nocturne. C'est aussi là qu'elle rencontre Talulah, une jeune SDF qu’elle va inviter dans sa petite famille. A quatre ils vont réinventer une manière d'être bien ensemble.

Le film de Mikhaël Hers est bienveillant, sans angélisme aucun. Et les personnages principaux existent par leur voix. On peut fermer les yeux, le dialogue n’a pas besoin de l’image.

Mikhaël Hers est au micro de Christine Pinchart…

"Les passagers de la nuit", de Mikhaël Hers, avec Emmanuelle Béart, Noée Abita et Charlotte Gainsbourg - Un film qui berce et emmène sur les chemins de la vie !