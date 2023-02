Les partis veulent se retrousser les manches pour sauver les Heures Claires

L’intercommunale des Heures Claires, à Spa, connaît des difficultés financières. En cause, plusieurs incertitudes qui mettent à mal l’équilibre financier. Cette institution qui gère 400 lits de type maison de repos et maison de repos et de soins répartis dans plusieurs communes espère donc dans la conclusion d’un accord politique.

L’intercommunale des Heures Claires réunit 9 communes et 2 CPAS. Parmi les nuages gris qui succèdent à plusieurs restructurations, il y a maintenant la pénurie d’infirmiers, l’augmentation des charges énergétiques, la hausse du prix des matériaux de construction alors que deux chantiers sont en cours, mais surtout la volonté de la Ville de Spa de ne plus lui octroyer ses points APE, une forme de financement du personnel.

" On parle de 570.000 euros approximativement. A cela vous ajoutez les difficultés financières des communes de manière générale. Spa n’échappe pas à cette règle donc effectivement il y a une volonté politique de diminuer les points qu’on rétrocédait aux Heures Claires, ce qui est un problème aussi au niveau budgétaire pour l’intercommunale. Maintenant, je veux être rassurant : je crois qu’on va trouver une solution qui apaisera les deux parties ", détaille Nicolas Tefnin, échevin à Spa mais aussi président de l’intercommunale.

Une solution doit être trouvée car en 2025, l’intercommunale aura 30 ans. C’est la durée de vie légale d’une telle structure. Elle peut être prolongée, mais pour cela il faut rassurer les communes membres. Alors cela discute ferme entre partenaires : " Pour arriver à cette solution, on a constitué un groupe de travail avec des représentants de l’ensemble des partis politiques présents au conseil d’administration, de manière à trouver un accord qui s’inscrirait dans le temps. Je suis assez confiant sur un accord prochain. Je peux vous annoncer qu’il y a une proposition qui sera faite très prochainement. On veut vraiment donner une chance au groupe de travail qui se réunit, une chance d’aboutir ", affirme-t-il. Verdict en principe dans les prochaines semaines.