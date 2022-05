Les partis flamands accordent leurs violons sur le problème de l’azote dans les fermes

L’accord sur le problème de l’azote dans les exploitations agricoles en Flandre reste intact, ont assuré ce week-end les partis qui composent le gouvernement Jambon.

Cet accord conclu dans la douleur au mois de février passe très mal dans une partie du monde agricole flamand. L’arrivée d’un nouveau ministre flamand de l’Agriculture, en la personne de Jo Brouns (CD&V), a ravivé l’espoir du Boerenbond, principal syndicat agricole au nord du pays et proche du CD&V, d’un accord soutenu par le secteur et qui lui offre des perspectives. M. Brouns lui-même, lors de sa désignation, n’a pas exclu qu’il soit adapté. Du côté de l’Open Vld, le président Egbert Lachaert a invoqué des erreurs et des "absurdités" qui devaient être corrigées.