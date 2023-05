Les paroles des White Stripes compilées dans un nouveau livre

Les White Stripes sortent un livre contenant toutes les paroles que le compositeur principal, Jack White, a écrites depuis les débuts du duo en 1997 jusqu’au dernier album du groupe, Icky Thump, sorti en 2007. The White Stripes Complete Lyrics sera disponible le 3 octobre.

Cet ouvrage de plus de 300 pages comprend également des ébauches de chansons inédites, des photographies rares, des paroles alternatives de certains de leurs plus grands succès, des essais des poètes Caroline Randall Williams et Hanif Abdurraqib, ainsi que des textes de l’archiviste officiel des White Stripes et cofondateur de Third Man Records, Ben Blackwell. Une édition limitée signée par Jack White sera également disponible directement auprès de Third Man Books.