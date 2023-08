Les paroles de Johnny Cash rassemblées dans un livre

Pour la première fois, les paroles de Johnny Cash seront compilées dans un nouveau livre complet intitulé Johnny Cash : The Life in Lyrics, qui paraîtra le 14 novembre chez Voracious Books, la maison d'édition de Little, Brown and Company.

" L’homme en noir " a écrit plus de 600 chansons au cours de sa vie. The Life in Lyrics contient les paroles de 125 d'entre elles, accompagnées de commentaires de Mark Stielper, historien de longue date de Cash, ainsi que de son fils, John Carter Cash. Des photos de l'artiste, des lettres manuscrites, des paroles de chansons et bien d'autres choses encore complètent l'ouvrage.

Les exemplaires reliés de Johnny Cash : The Life in Lyrics sont vendus au prix de 55 dollars, tandis que l'édition de luxe est proposée au prix de 125 dollars. Cette dernière comporte une photographie inédite de Cash en concert en 1975, une reproduction des armoiries de Cash, dessinées à la main par l'artiste lui-même, une reproduction recto-verso des paroles manuscrites de "Flesh and Blood", avec des dessins ornementaux et une note adressée à June Carter, ainsi qu'un code d'accès à un enregistrement inédit de Cash discutant de son travail.

John Carter Cash a parlé de The Life in Lyrics dans un communiqué. "Il n'y a pas de meilleure façon de connaître mon père que de regarder ses œuvres écrites", a-t-il déclaré. "Qu'il s'agisse des chansons qu'il a enregistrées, de sa poésie ou d'œuvres non publiées de son vivant, il a mis son cœur, son sang et son esprit dans tout ce qu'il a écrit. Je suis heureux de voir ce livre sortir et de savoir que son génie et sa vie sont honorés en se concentrant sur la plus grande création de sa vie, ses mots".

A l’occasion des 20 ans de la disparition de l’un des artistes les plus emblématiques outre-Atlantique, Jean-Yves Louis propose de vous replonger dans la vie tumultueuse de Johnny Cash au travers d’un feuilleton exclusif en 20 épisodes.

Comment un gamin des campagnes va-t-il réussir à s’imposer sur les ondes, battre des records de vente, côtoyer les plus grands de ce monde et devenir une icône après avoir connu une véritable descente aux enfers ?

Réponse en podcast ici :