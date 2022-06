Les paris dans le football : histoire d'une pratique bien belge

La presse belge, qu’elle soit de tendance libérale, socialiste, catholique ou communiste, propose des pronostics et donne des conseils sur les meilleurs paris à réaliser, dans l’espoir de fidéliser le lectorat et d’augmenter les ventes. Les parieurs commencent à s’organiser en club afin de mutualiser leur mise. Il existe même un syndicat des joueurs pour défendre leurs intérêts. En 1937, une "Union belge des Amateurs de Concours" voit le jour. Son but est d’influencer sur la législation sur les paris sportifs, et défendre les joueurs en cas de problèmes et de contestations.

Parier sur des matchs de foot devient une industrie terriblement rentable. Tant et si bien que les politiques s’intéressent énormément à ces sommes d’argent colossales qui sont rapidement gagnées. Les gouvernements successifs des années 1920-2030 vont tenter de prendre le contrôle de la machine. Le gouvernement Spaak tente, par exemple, de taxer lourdement les paris footballistiques en leur infligeant une dîme encore plus élevée que celle des paris sportifs.

Face à cette menace potentielle pour ses finances, l’Union belge de Football fait une demande spéciale : celle d’avoir le droit de gérer elle-même son calendrier sportif. C’est un coup de génie, car cela soumet les sociétés de paris à son bon vouloir. C’est désormais l’Union belge qui impose aux parieurs quand et comment jouer.

En 1978, tout le marché des paris sportifs est chamboulé par l’arrivée d’un nouveau jeu importé par la Loterie Nationale : le Lotto. Le succès croissant du jeu de hasard inquiète l’Union belge de Football, qui y voit un concurrent très sérieux. Or, les gains liés aux paris mutuels sont devenus sa première source de revenu, lui rapportant des millions chaque année. Voulant contrecarrer ce succès naissant, l’Union négocie avec la Loterie le lancement d’un autre jeu, le Toto. Lancé en 1980, le jeu est pourtant un échec, car le public est focalisé sur le Lotto. Le Toto n’aura duré que 5 ans.