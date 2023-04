Les parfums : un métier-passion qui ne se répand pas que dans le milieu des eaux de toilettes

► Alors musicien, poète, dont le génie passe par le nez, plutôt que par violons et trompettes, n’hésitez pas à vous renseigner sur ce métier, et sur tant d’autres, en contactant les Cités des Métiers de Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur. Ainsi que les Carrefours des Métiers de Huy, Nivelles, Marche-en-Famenne, Verviers, Arlon, La Louvière, Mons, Tournai et Mouscron, là eux aussi pour vous aider et vous conseiller, au plus près de vos possibilités. Et si vous préférez passer en digital ? Pas de soucis, avec Miti : la plateforme d’information et d’orientation en ligne de la Wallonie et de Bruxelles.