Le débat s’achève à Molenbeek avec le commentaire de Michel : "Quand j’étais plus jeune, vers la fin des années 1990, je jouais au basket. Je me rappelle quelques épisodes lorsqu’on se déplaçait en Flandre. On avait des joueurs de couleur dans notre équipe et lorsqu’ils étaient au lancer franc, les parents de l’équipe adverse faisaient des cris de singe. Quand on le signalait à l’arbitre, il ne réagissait pas. Ils étaient clairement racistes, mais ce n’est qu’avec le recul que je me suis rendu compte de la gravité des faits."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.