Les parents : meilleurs ennemis !

Entre amour ou haine, la ligne est parfois fine. Disputes, mensonges, secrets, câlins et réconciliations sont souvent les maîtres-mots des relations entre parents et enfants, lors de l'adolescence, et franchement, on a parfois du mal à suivre. C'est pourquoi, nous vous proposons, à vous, parents, de découvrir ce que les ados ont à dire sur tout ça !

Dans cette vidéo, les jeunes participants de Story Privée décrivent les liens qui les unissent avec leurs parents, et on remarque vite à quel point entretenir une relation basée sous le signe de la confiance et du soutien est importante pour eux :