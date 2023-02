Les parents du comptable Stephan De Witte disparu au Congo lancent un appel à témoins : qu’est-il arrivé à notre fils ?

Si le procès de Serge Kubla a permis d’éclairer la manière dont le groupe Duferco a tenté d’obtenir au Congo des concessions minières, la disparition sur le terrain de Stéphane De Witte reste par contre toujours un mystère. Plusieurs mobiles restent envisagés. Le premier est celui d’un règlement de compte lié aux affaires gérées dans les loteries. Un autre mobile dans la même veine concerne la négociation très tendue autour des indemnités de rupture réclamées par Stephan De Witte à son ancien employeur. A cet égard, il a été question de "chantage" à plusieurs reprises lors du procès qui vient de se tenir à Bruxelles. Stephan De Witte a traité les affaires de Duferco durant toute la phase de restructuration de la sidérurgie wallonne.

Le second mobile envisagé concerne la vie privée du comptable au Congo et la vie tumultueuse d’une égérie locale, Odette K., mieux connue sous le nom de "Princesse Odette" devenue la compagne attitrée de Stephan De Witte. Son passé en Europe et le sort advenu à plusieurs de ses prétendants ainsi que son comportement troublant après la disparition de Stephan De Witte l’ont rendue suspecte aux yeux des enquêteurs belges. Mais elle n’a jamais répondu à leurs convocations et il ne sera plus possible de l’entendre étant décédée depuis lors dans un hôpital au Congo.