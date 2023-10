Les parents de l’adolescent accusé d’une tuerie dans une école en Serbie inculpés

Les parents de l’adolescent accusé d’avoir tué 10 personnes, dont 9 élèves de son école, en mai à Belgrade, ont été inculpés pour "actes graves contre la sûreté générale" et détention illégale de munitions, a annoncé mardi le procureur.

Le père a entraîné son fils pendant un an à "utiliser des armes à feu […] à viser des cibles concentriques, des cibles en forme de silhouettes, à tenir une arme, à respirer en la maniant…", a détaillé Nenad Stefanovic lors d’une conférence de presse. Il est également accusé de ne pas avoir mis sous clef ses armes et munitions, ce qui a permis à son fils de 13 ans de mettre la main sur deux armes dont il s’était déjà servi à l’entraînement, et 92 balles.

Le garçon a chargé les armes, les a mises dans son sac à dos et les emportées à l’école, où il a tué 10 personnes. Âgé de 13 ans au moment des faits, il n’est pas jugé pénalement responsable de ses actes, et est hospitalisé dans une clinique psychiatrique de Belgrade.

Sa mère est, elle, accusée d’avoir illégalement détenu des munitions, son ADN ayant été retrouvé sur l’une des balles. Le patron du club de tir et un instructeur ont aussi été inculpés, pour faux témoignages. Moins de 48 heures après les faits, un autre massacre avait eu lieu à une soixantaine de kilomètres de Belgrade : un jeune homme de 21 ans avait tué au fusil automatique huit personnes, et blessé quatorze.

Ces deux fusillades ont traumatisé le petit pays des Balkans – dont 39% de la population possède une arme à feu, selon le projet de recherche Small Arms Survey (SAS), le taux le plus élevé d’Europe. Selon la loi serbe, le tribunal doit encore décider si un procès aura lieu.