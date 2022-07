Les parents aussi sont sensibles aux avis des influenceurs pour faire leurs achats.

Le commerce sur les réseaux sociaux est devenu l'un des enjeux les plus importants pour les plateformes. Fonctionnalités, événements... Les applications préférées des adolescents mettent de plus en plus à l'honneur le shopping en ligne, qui représente un marché conséquent aussi bien pour les marques que pour les réseaux sociaux.

Le smartphone est l'outil le plus utilisé pour réaliser un achat sur Internet pour 80% des parents interrogés. Des différences subsistent selon les générations : les moins de 35 ans utilisent plus leur téléphone (87%) alors que les plus de 45 ans préfèrent l'ordinateur à 75%.

TikTok n'est pas le plus plébiscité par les parents. C'est Facebook qui s'impose pour 86% d'entre eux, devant YouTube (62%) et Instagram (60%).

97% des parents se tournent vers les réseaux sociaux pour trouver des avis sur des produits qu'ils recherchent.

Là aussi, les pères se distinguent des mères en consultant plus YouTube, Twitter et TikTok contre Facebook, Instagram et Pinterest pour leurs partenaires. "ll est aussi important de noter que TikTok continue sa progression cette année (+9 pts vs 2021) parmi les réseaux sociaux utilisés par les parents. En revanche ce sont particulièrement les très jeunes parents qui s'y intéressent !", a déclaré Estelle Schomann, fondatrice de Bilbokid.