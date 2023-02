Les parcs où s'amuser pendant les 2 semaines de vacances de Carnaval

Walibi est fermé, Aqualibi est ouvert. Aqualibi organise sept nocturnes jusque 22 heures. Ceux qui mesurent plus qu'1m20 paieront 25 euros. Les plus petits paieront 9,50 euros leur entrée. En Flandre, Bobbejanland est fermé tandis que c'est uniquement le parc aquatique de Bellewaerde qui accueille les visiteurs qui paieront entre 10 et 23 euros pour profiter du parc.