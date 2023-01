"Les paradis perdus" : comment Christophe y faisait l’autobiographie de sa fin de vie

La chanson commence par ces jolis mots : "Dans ma veste de soie rose / Je déambule morose / Le crépuscule est grandiose".

Cette image inaugurale campe le décor, et surtout le climat que nous allons traverser durant la chanson, qui est habitée de spectres et de fantômes. Le tableau d’ouverture annonce aussi la dimension esthétique de l’univers dans lequel nous sommes invités.

Cet univers esthétique est immédiatement souligné par l’idée du temps qui s’est enfui : "Peut-être un beau jour / Voudras-tu. Retrouver avec moi / Les paradis perdus". La fuite du temps, le souvenir d’un amour ancien, la perte des paradis sont les thèmes de cette histoire racontée par un homme qui regarde, derrière lui, ce qu’il reste de sa vie.

"Dandy un peu maudit, un peu vieilli / Dans ce luxe qui s’effondre / Te souviens-tu quand je chantais ? / Dans les caves de Londres. Un peu noyé dans la fumée / Ce rock sophistiqué / Toutes les nuits tu restais là". On continue de préciser l’idéal de beauté cher au personnage, il nous parle de dandy, de luxe. Le dandy qu’il a été avec "un peu vieilli", le luxe qui fut le sien avec "qui s’effondre". Et si le personnage parle au passé, c’est pour les besoins de la mélancolie du récit. Car ce dont il parle c’est une chose qui en train de se dérouler en 1973 et à laquelle il fait référence entre les lignes.

Le dandy, le luxe, le rock sophistiqué, Londres, et ne parlons pas de "la veste de soie rose", tout cela renvoie au glam rock qui, à partir de 1971, plonge l’Angleterre dans une débauche d’électricité, de maniérisme, de looks, d’attitudes et de make-up. Luxure rock incarnée par Bowie, T.Rex, Roxy Music que Jarre et Christophe connaissent évidemment. Cette pop sophistiquée à laquelle Christophe, tournant le dos à la variété, finira par être assimilé.