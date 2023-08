Les paracyclistes Tim Celen et Maxime Hordies décrochent l’argent au contre-la-montre

Le paracycliste Maxime Hordies a décroché la médaille d’argent du contre-la-montre dans la catégorie H1 lors des championnats du monde de cyclisme de Glasgow mercredi en Écosse.

Hordies, 27 ans, a signé un chrono de 24 : 14.47 sur les 10,8 km du parcours, terminant à plus de sept secondes du Sud-Africain Nicolas Pieter du Preez, vainqueur en 24 : 07.70. L’Italien Fabrizio Cornegliani, tenant du titre, a pris la médaille de bronze en 24 : 54.83.

La course en ligne est prévue vendredi. L’année dernière, lors des Mondiaux de Baie-Comeau au Canada, Hordies avait remporté le bronze sur le chrono et la médaille d’or sur la course en ligne.

Plus tôt mercredi, Tim Celen avait aussi remporté la médaille d’argent du chrono dans la catégorie T2.