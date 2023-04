Les papillons du Costa Rica ont fait leur grand retour au Zoo d’Anvers

Au Jardin d’hiver du Zoo d’Anvers, des centaines de papillons ont fait le grand retour. Chaque semaine, 500 chrysalides arrivent du Costa Rica avant de devenir des papillons, qui virevolteront dans cette serre du 19e siècle jusqu’à octobre prochain. En moyenne, les visiteurs pourront observer près d’un millier de papillons d’une dizaine de sortes différentes.

"Le climat et les plantes sont très importants. Ils ont besoin d’une température minimale de 18 à 25° C. S’il fait plus chaud, ils seront inactifs. Mais l’humidité est également très importante. Il faut au moins de 70 à 90% d’humidité", explique Koen Wyckmans.