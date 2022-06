Les panneaux publicitaires ont-ils encore leur place devant les hôpitaux ?

Sur les panneaux placés devant l'hôpital, on retrouve régulièrement des publicités pour des produits alimentaires qu’un médecin ne recommanderait pas à ses patients. C’est suite à une interpellation de Vert Ardent à ce sujet que l’hôpital a décidé de renégocier son contrat avec JCDecaux. "La question du bien-être de nos patients, c’est évidemment inscrit dans notre ADN." souligne Antoine Gruselin, porte-parole de la Citadelle. "Maintenant, comment peut-on définir la malbouffe ? C’est un débat subjectif. Par rapport à d’autres messages qui seraient plus politiques ou extrémistes la question de la malbouffe est plus compliquée à définir au niveau législatif."

N’importe quel interlocuteur ne peut pas interpeller un nos partenaires sur n’importe quel type de produit en lui disant qu’il n’est pas bon.



L’hôpital prévoit donc d’aborder prochainement ces questions avec le propriétaire du mobilier publicitaire. Nous avons contacté l’entreprise qui, à l’heure actuelle, refuse de faire des choix auprès des annonceurs. "Non, non, cela ne pourra pas être possible" affirme Jérôme Blanchevoye, porte-parole chez JCDecaux, "N’importe quel interlocuteur ne peut pas interpeller un nos partenaires sur n’importe quel type de produit en lui disant qu’il n’est pas bon et en nous disant de retirer la publicité. Il y a un état, un législateur, des pouvoirs publics dont c’est le rôle de décider ce qui est autorisé ou pas en publicité, de ce qui est autorisé ou pas à la vente. Tous les produits qui sont vendus respectent un certain nombre de normes qui sont extrêmement strictes pour la santé des gens."

JCDecaux propose aux annonceurs de bonbons de cibler leur campagne sur les panneaux qui se trouvent à moins de 500 mètres d’une école.

De son côté, le collectif Liége sans pub s’inquiète depuis longtemps sur les questions éthiques qui découlent du choix des emplacements de ce type de panneaux. "Les publicitaires sont à la recherche d’emplacements qui leur permettent de cibler des populations spécifiques." nous explique un de ces porte-parole, "A Liège, JCDecaux propose, par exemple, aux annonceurs de bonbons de cibler leur campagne sur les panneaux qui se trouvent à moins de 500 mètres d’une école."