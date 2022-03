Les panneaux photovoltaïques, la solution pour payer moins cher sa facture d’énergie ?

Caroline Sury revient avec un bon plan concernant l’énergie cette semaine. Ce n’est un secret pour personne, le prix croît drastiquement. Malgré certaines mesures prises par les autorités d’autres éléments pourraient faire diminuer la facture d’énergie : les panneaux photovoltaïques.

En choisissant d’investir dans les panneaux, il y a un retour sur investissement en 4 ans et un rendement de 6-7% par an. Pour rappel, un compte d’épargne, par an, apporte un rendement de moins de 1%.

Bien qu’il puisse avoir des taxations et des modifications des mécanismes de soutien, ce choix reste très rentable. De plus, il existe des mécanismes de soutien dans les 3 régions.