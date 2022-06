Les pandas n'existent pas. La théorie conspirationniste en vogue sur Tik Tok qui affole les jeunes

La résurgence de cette élucubration sur les pandas géants illustre le fait que les jeunes, et plus particulièrement les adolescents, sont la cible idéale de celles et ceux qui veulent répandre des théories du complot. "Ils sont plus perméables en raison d’un biais d’exposition, tout simplement parce qu’ils s’informent davantage sur les réseaux sociaux. On sait qu’il y a une corrélation entre ces usages informationnels, le fait de s’informer sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéos en ligne notamment comme YouTube, et une plus grande propension à adhérer à un grand nombre de théories du complot", avait expliqué Rudy Reichstadt, fondateur du site conspiracywatch.info, à FranceInfo en 2021.