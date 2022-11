Les Panama Papers devant la justice : le scandale qui a fait bouger la lutte contre l’évasion fiscale

Il y a six ans éclatait le scandale des Panama Papers. La révélation au grand jour de montages fiscaux complexes et obscurs mis en place par plusieurs personnalités pour échapper à l’impôt. Cette fuite de plus de 11 millions de documents a permis d’exposer ces pratiques. Des documents tous issus du cabinet d’avocats Mossack Fonseca établi au Panama.

Un consortium international de journalistes d’investigation les a épluchés un à un. Ils ont démontré comment des sportifs, des artistes, des hommes d’affaires ou des politiques ont réussi à contourner le fisc de leur pays. Des personnalités comme Lionel Messi, Pablo Almodovar, ou chez nous Franco Dragone se sont ainsi retrouvées pointées du doigt pour avoir caché des propriétés, des entreprises, des capitaux ou des bénéfices. Une liste dans laquelle émargeaient également les anciens Premiers ministres du Royaume-Uni, David Cameron, du Pakistan Nawaz Sharif ou d’Islande Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.