Les palmiers, une tendance qui se confirme dans nos jardins

Vous avez certainement remarqué que de plus en plus de palmiers ornent les jardins et les terrasses/balcons. Le palmier est une plante tropicale ayant besoin d’un temps chaud, humide et ensoleillé. Pourtant certaines variétés sont résistantes au froid et s’acclimatent parfaitement à notre climat tempéré. Suivez la tendance et adopter cette plante pour apporter une touche d’exotisme dans votre jardin.