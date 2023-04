Les pales des éoliennes remplaceront les hélices des ULM dans le ciel de Liernu

Dans les campagnes de Liernu, un seul moteur d’ULM résonne. A bord de l’avion ultraléger, José Vande Veken. Il était ce lundi le seul pilote à voler à l’aérodrome. "Il y a encore quelques années, on aurait pu voir ici de nombreux pilotes et des curieux venus admirer les avions. Aujourd’hui, avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, ils ont perdu la foi."

En cause, les multiples bras de fer aérien entre d’un côté Eneco et son projet d’éoliennes, de l’autre, l’aérodrome et ses pilotes. Incompatibles dans la même zone. Malgré les recours citoyens, pas de suspension, pas d’annulation, le chantier éolien a commencé, l’aérodrome doit fermer.

"C’est pénible et triste de partir", confie avec émotion José Vande Veken. Il gérait depuis 25 ans une école de pilotage à Liernu. "On avait ici la plus belle zone de vol de Wallonie."

Contacté, Alain Hanse, l’exploitant de l’ULModorme, est aujourd’hui résigné. En 2018, il avait finalement accepté le projet d’Eneco en échange d’un dédommagement financier. "Un petit aérodrome ne peut plus faire le poids face aux géants énergétiques", se raisonne également José Vande Veken. "Si ça n’avait pas été Eneco, ça aurait été un autre groupe… Et ainsi de suite."

D’ici l’été, les pales des éoliennes devraient donc définitivement remplacer les hélices des ULM dans le ciel liernusien.