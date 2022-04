Les paillettes ? La tendance incontournable selon David Jeanmotte

Si une chose peut freiner l’adoption de cette nouvelle tendance, c’est l’après maquillage. Aussi agréable à mettre et jolie à porter cela puisse-t-il être ; au moment de l’enlever, cela peut vite se transformer en calvaire…

Conscient de cette réalité, David a concocté une astuce pour faciliter le démaquillage et ce à l’aide de scotch ! Prenez en un morceau que vous enroulerez, du côté non collant, sur deux doigts : l’index et le majeur. Avec la partie collante, tapotez votre œil ; une grande partie des paillettes resteront accrochées dessus. Cette technique vous épargnera de gratter votre paupière durant des heures et d’en avoir partout au final.