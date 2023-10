Les paillettes (et les microplastiques) désormais interdits

Les raisons derrière cette interdiction sont plus que justifiées. Les paillettes et les microplastiques, lorsqu’ils sont relâchés dans l’environnement, se transforment en une menace croissante pour notre planète. Ils se retrouvent dans les océans, les sols, et l’écosystème en général, affectant la vie marine et la santé humaine. En 2019, le WWF Belgique révelait une étude de l’Université de Newcastle, la première à combiner plus de 50 études sur l’ingestion de plastiques. Cette étude révèlait que nous consommons 2000 particules de microplastiques par semaine soit 5 grammes. Cela représente le poids d’une carte de crédit.

Avec cette nouvelle réglementation, la Commission estime que près de 500.000 tonnes de microplastiques ne seront plus déversées dans la nature chaque année, un pas significatif vers la préservation de notre planète.

Cependant, les amoureux de l’éclat ne doivent pas se décourager, car des alternatives respectueuses de l’environnement sont déjà disponibles sur le marché. Ces paillettes nouvelle génération sont fabriquées à partir de minéraux ou de cellulose végétale, garantissant le même effet scintillant tout en préservant notre environnement précieux.