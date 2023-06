Les outils d’Ihsane Haouach pour plus d’inclusivité en entreprise

Forte de plusieurs années d’expériences, elle assume désormais plus facilement ce rôle qui constitue un enjeu central des politiques de diversité et d’inclusivité. Avoir des rôles modèles permet en effet aux plus jeunes générations de se sentir représentées et d’imaginer des perspectives dans les secteurs concernés. L’absence de rôle modèles contribue au contraire à créer et renforcer le syndrome de l’imposture qui touche plus durement les femmes que les hommes, et d’autant plus les femmes minorisées.

“C’est tout un système qu’il faut changer. Les rôle modèles permettent aux plus jeunes de s’identifier et de faire avancer les choses mais il ne faut pas faire reposer toute la responsabilité du changement sur ces personnes-là, estime Ihsane Haouach. En tant que femmes minorisées, on doit être plus indulgentes envers nous-mêmes. Vu la difficulté d’arriver à certaines fonctions, c’est déjà un accomplissement de les occuper. On peut se pardonner si l’une de nous ne révolutionne pas les choses parce que, quand on est seule face au système, on n’y peut pas grand-chose."

A travers son livre, pour l’instant publié uniquement en anglais, Ihsane Haouach entend créer des ponts pour que les personnes minorisées ne soient plus les seules à s’emparer des enjeux liés à l’inclusivité.