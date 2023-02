Les oubliés du certificat PEB : les locataires sociaux voient leur loyer augmenter même s’ils vivent dans des passoires énergétiques

La Directrice générale du Logis-Floréal, Daphné Godfirnon, est consciente de l’enjeu de la rénovation énergétique des cités-jardins. Cette société immobilière de service publique (SISP) se trouve dans une impasse et ne peut pas s’écarter des obligations patrimoniales.

Néanmoins, elle souhaite trouver des solutions : " Nous sommes en train de mener des tests sur des habitations vides. Une première phase de tests vise à étudier les différentes possibilités d’amélioration de vitrage à placer sur nos bâtiments classés. Une seconde étude viendra la compléter en étendant la réflexion au reste de l’enveloppe de 2 maisons classées (façades, toitures, châssis). […] L’objectif de ces tests est d’améliorer substantiellement les performances thermiques des maisons classées et d’étudier les possibilités d’adaptation du Plan de Gestion Patrimoniale. "

Le Logis-Floréal finance ces tests sur fonds propres et les mène en totale infraction avec les prescriptions imposées actuellement : " Dans cette réflexion, nous devons aussi tenir compte des aspects économiques et financiers des solutions car l’objectif est de pouvoir les transposer à l’échelle de la cité. Or les coûts que représentent les travaux sont très importants. Le but n’est pas de dénaturer le site mais d’adapter des logements vieux d’un siècle à leur époque et aux enjeux actuels qu’ils soient climatiques, énergétiques, environnementaux ou économiques ".

Ça devient inacceptable

Le sort de ces cités-jardins se trouve au centre de plusieurs politiques qui ne vont pas toujours dans le même sens : le Patrimoine, le Logement et l’Énergie.

Nous avons exposé ce cas à un autre membre du gouvernement régional. Le Ministre Bruxellois de l’Energie, Alain Maron reconnaît que ce genre de situation ne devrait plus exister en 2023 : " Est-ce que c’est problématique ? Oui. On doit pouvoir mettre du double vitrage. Maintenant, il y a un nouvel impératif. Les gens qui habitent là, ça ne va pas qu’ils soient confrontés à des factures énergétiques exorbitantes et qu’on ne trouve pas une solution leur permettant d’isoler leur bien. Ça devient inacceptable ".

La présentation des résultats de la première étude du Logis Floréal est prévue pour le 15 février prochain en présence des autorités compétentes. Le Logis-Floréal espère convaincre la Direction du Patrimoine culturel. Car, sans validation des solutions proposées, pas de financement et de subsides pour restaurer le patrimoine classé. Dans les cités-jardins, plus d’une centaine de maisons sont inoccupées. Certaines sombrent déjà dans l’insalubrité. À terme, le patrimoine aussi est menacé.

