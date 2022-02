Les Oscars snobent Lady Gaga et provoquent la colère des fans

Incompréhension

Ce fut un réveil difficile pour toute l’équipe du film House of Gucci qui a aussi raté les nominations pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. Jared Leto, qui partage l’affiche avec Lady Gaga, a également été ignoré dans la course au "Meilleur acteur dans un second rôle" malgré sa métamorphose en Paolo Gucci et, là encore, des nominations aux SAG Awards et au Critics Choice. Dans l’ensemble, House of Gucci ne bénéficie que d’une seule nomination aux Oscars cette année pour…"Maquillage et Coiffure"…

Le Gaga-gate des Oscars intervient après que l’actrice et icône de la musique pop a passé des mois à faire campagne pour le rôle. Elle a assuré une tournée de promo tourbillonnante pour House of Gucci, et elle a fait les gros titres dans la presse en raison de ses techniques d’interprétation et de son rôle de Patrizia Reggiani en composant avec un accent italien pour lequel elle s’est entraînée durant neuf mois avec un coach.

Ce choix de l’Académie des Oscars d’ignorer totalement la performance de Lady Gaga est difficile à avaler pour ses fans qui se déchaînent sur les réseaux sociaux : "Croyez-moi, dans 5 ans, on ne se souviendra pas d’un seul des rôles féminins qui a fait l’objet d’une nomination pour la Meilleur actrice aujourd’hui. Mais de Lady Gaga bien. Fin de l’histoire", affirme l’un d’eux. La réalisatrice Jane Campion, nommée 12 fois avec son film Power of the dog a salué la performance de Lady Gaga dans le film de Ridley Scott.