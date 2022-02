Les Oscars, récompenses suprêmes du cinéma américain, ont annoncé lundi la création d’un prix du public qui célébrera le mois prochain le film le plus populaire de la saison et qui sera désigné via un vote organisé sur Twitter.

Cette décision est vraisemblablement destinée à attirer un nouveau public de fidèles alors que les audiences de la cérémonie télévisée n’ont fait que chuter ces dernières années.