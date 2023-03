Les Oscars ont leur statuette… mais que reçoit-on aux Magritte ?

Inspiré d’une affiche du peintre pour un festival de cinéma en 1958 intitulée " Moments inoubliables du cinéma ", le trophée des Magritte du Cinéma est une création originale du designer bruxellois de renommée internationale Xavier Lust. Chaque année, une série limitée de 22 exemplaires de trophées Magritte, signés et numérotés, est fabriquée et remise aux talents de notre cinéma.

En se remémorant, au micro d’Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout dans l’émission "Le Mug" en ce début de semaine, l’appel à projet qu’il a remporté il y a 10 ans pour la première édition des Magritte du cinéma, Xavier Lust explique :

" C’était un travail qui n’était pas facile. Parce qu’une affiche est bidimensionnelle. C’était une affiche de Magritte un peu… vite jetée. L’affiche n’était pas sublime, ce n’était pas la plus belle œuvre de Magritte. Et donc c’était un défi. Grâce à nos ordinateurs et à nos logiciels 3D, on a extrapolé et interprété. J’ai aussi ajouté la sphère, la base du trophée, qui n’était pas dans l’affiche. Elle permet de le stabiliser, mais aussi de le sacraliser en quelque sorte… Ça me fait un peu penser à ces reliques orthodoxes et ça fait aussi référence aux grelots de Magritte, qui font partie de son iconographie ".