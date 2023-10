Les Oromos d’Ethiopie célèbrent leurs traditions anciennement opprimées

Tola Micha, 52 ans, chapeau et complet blancs rehaussé d’une cravate aux couleurs oromo, se souvient du retour des premières célébrations d’Ireecha, après la chute du Derg en 1991 : "Au début, nous étions quelques centaines, maintenant nous sommes présents en nombre, ça me rend fier". "Irreecha, c’est notre poing, elle représente notre force", assure-t-il. "Nous avons hérité cette culture de nos ancêtres et il nous faut la garder vivante" car le peuple et la culture oromo "ont été marginalisés durant de nombreuses années", souligne Fantam Bogale, commerçant de 28 ans venu de Wolliso, à 100 km de là. "Les générations précédentes ont payé le prix fort pour que notre génération puisse venir ici célébrer" Irreecha, rappelle Sabkeba Gezu.

Pour Kiya Tadessa, 24 ans employé d’une ONG, "Ireecha est un événement culturel, qui n’a rien" de politique, même si certains essaient de "détourner son message". D’un groupe, fusent en effet soudain des messages politiques : "beaucoup d’Oromo sont emprisonnés ! Nous sommes marginalisés ! Nous ferons respecter nos droits ! nous respectons le gouvernement mais cela ne veut pas dire que nous sommes faibles". Les slogans réclament aussi la fin du conflit qui ravage leur Etat régional de l’Oromia, dont de larges zones sont aux mains de groupes armés – entre l’insurrection antigouvernementale et le banditisme – et le théâtre de massacres ethniques.

Depuis l’arrivée au pouvoir en 2018 d’Abiy Ahmed – Oromo par son père – c’est un des leurs qui gouverne pour la première fois l’Ethiopie. Mais sa popularité a chuté jusqu’en Oromia et nombre d’Oromo cachent mal leur déception. Souvent par périphrases prudentes, car on évite de parler publiquement de politique en Ethiopie. "De nombreux problèmes du peuple oromo restent ignorés et pas seulement des questions culturelles", glisse M. Sabkeba.

"Tout cela ne nous a pas été donné gratuitement, beaucoup ont versé leur sang […] et aujourd’hui encore […] de nombreux sujets ne sont pas pris en considération. Toutefois, c’est un peu mieux, on peut venir ici et célébrer librement notre culture", estime Ababa Korsa, une comptable de 30 ans.