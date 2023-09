Les origines surprenantes de la tradition de servir les femmes avant les hommes

Il est coutume de servir les femmes en premier lieu avant la gente masculine ; une pratique qui a priori serait liée à la galanterie et au respect que l’homme porte à la femme.

L’histoire nous conte tout autre chose. Deux explications émanent du Moyen Age. La première dit que si les femmes étaient servies en premier, c’était pour goûter les plats et assurer aux maîtres, chevaliers et convives mâles que les mets n’étaient pas empoisonnés, la vie des femmes valant moins cher que celle des hommes dirigeants et combattants.

La seconde raison est également liée à ces messieurs. Ces dames étaient les premières servies afin que les plats des maîtres, chevaliers et convives masculins soient servis chauds.

Par conséquent, les dames dégustaient leurs plats tièdes tandis que les hommes mangeaient chaud à souhait.