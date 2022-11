Les origines du Black Friday : d'où vient cette expression américaine ?

Entre Halloween le 31 octobre et Saint-Nicolas début décembre, le mois de novembre se sentait un peu délaissé et on n’avait justement rien à fêter…

Qu’à cela ne tienne, voilà les Etats-Unis qui nous rendent un immense service et nous proposent une fête bien de chez eux qui, en plus, va booster les ventes et le commerce. On dit merci qui ?