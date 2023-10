Les origines de l’expression "battre la chamade", du jargon militaire au langage amoureux

Vous souvenez-vous de vos premiers émois, de vos premiers rendez-vous amoureux ? L’attente fébrile, l’excitation des préparatifs, le rythme cardiaque qui s’accélère en même temps que l’heure avance… Le cœur qui "bat la chamade" à la vue de notre premier rencart… Mais saviez-vous que l’origine de l’expression "battre la chamade" était militaire ?

L’expression remonte au XVIe siècle. Battre la chamade était un signal sonore, produit par un tambour, qui prévenait à l’ennemi, lors d’un combat, qu’on demandait une trêve pour négocier. A noter que l’on "sonnait la chamade" avec une trompette.

Le vacarme des combats était souvent tel, qu’on a ajouté au signal sonore le signale visuel du drapeau blanc.

Le mot "chamade" vient de l’italien "chiamata" qui signifie "clameur", "appel", terme dérivé du latin "clamare" appeler. Mais certains proposent de faire remonter le terme au mot arabe "Chamata", vacarme de réjouissance.

Avec le temps, du jargon militaire, l’expression est passée à un autre champ d’action, plus personnel : le langage amoureux. Si votre cœur bat la chamade, c’est qu’il bat fort (comme un tambour) sous l’emprise de l’amour et de l’émotion qu’il vous procure. Ou comme le cœur des soldats qui s’approchaient du camp adverse pour négocier. C’est peut-être aussi l’émotion de capituler devant les mouvements du cœur.

D’ailleurs, avant d’être ému, l’expression signifiait plutôt rendre les armes, voire succomber à la tentation.

Ainsi, on trouve dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en 1831 : "Il entendait son estomac battre la chamade, et il trouvait très déplacé que le mauvais destin prît sa philosophie par la famine".

C’est aussi le titre d’un roman de Françoise Sagan. Avec ce résumé de 1965 qui propose la même explication :

"Lucile quitte Charles en lui disant : " Vous me reviendrez. Je n’ai qu’à attendre." Charles n’en doute pas. Parce qu’il aime cette femme-enfant pour elle-même et non pour lui. Parce qu’il sait qu’un jour Antoine lui reprochera ses faiblesses et ses défauts. Parce qu’il sait aussi que l’amour sans argent ne fait pas le bonheur. Il entend déjà la "chamade", ce roulement de tambour qui annonce les défaites…" Le roman a été adapté au cinéma en 1968 avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli.

Depuis lors, c’est l’émotion amoureuse qui a tout recouvert :

Julien Clerc l’a chantée en 1968 dans 'Le cœur volcan', sur des paroles d’Etienne Roda-Gil :

" Comme un volcan devenu vieux

Mon cœur bat lentement la chamade

La lave tiède de tes yeux

Coule dans mes veines malades "

Mais le mot "chamade" a un autre rapport à la musique, puisque "en chamade" est une expression qui définit le jeu d’anche (La languette métallique vibrante qui donne les sons les plus éclatants) d’un orgue dont les tuyaux sont posés à l’horizontale.