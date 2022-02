Les origines de Buzz l’Éclair : belle bande annonce pour "Lightyear"

Le projet est né après Le monde de Dory. J’ai toujours été très attaché à Buzz, un personnage que j’aime vraiment animer. En tant que fan de science-fiction, je m’étais toujours demandé quelle aventure serait amusante et appropriée pour lui, surtout en trois dimensions. Le genre de film de science-fiction que nous aimions tous en tant qu’enfants et que nous adorions toujours… quand on a reçu l’accord pour le projet, voici cinq ans et demi. Ce n’était pas trop compliqué de garder le secret, nous sommes entraînés à ne rien dire. C’était plus difficile avec le covid, parce que mes enfants ne savaient pas sur quoi je travaillais et ils disaient : Je pense avoir vu Buzz l’Éclair. C’était quoi ? Mais je suis parvenu à garder le secret." - Angus McLane