Les organisations patronales plaident pour une ratification rapide des accords commerciaux

Les fédérations d'employeurs du pays (FEB, UWE, Voka, Beci et Aved) plaident mercredi pour une ratification rapide des accords commerciaux de libre-échange. "Huit accords commerciaux internationaux sont en attentes de ratification par l'ensemble des parlements belges", pointent-elles, ajoutant que c'est "une mauvaise image pour la Belgique qui présidera le Conseil de l'Union européenne l'année prochaine". Il s'agit notamment d'accords entre l'Europe et l'Amérique centrale, le Vietnam, le Canada et Singapour.

Les organisations patronales estiment que "la Belgique doit absolument passer à la vitesse supérieure en matière de politique commerciale si elle veut que sa compétitivité ne soit pas mise à mal". Pour argumenter leur plaidoyer, FEB, UWE, Voka, Beci et Aved attirent l'attention sur le fait que "les exportations belges représentaient 94,2% du PIB" et qu'"un emploi sur cinq est lié aux exportations belges et européennes en dehors de l'Union européenne".

En Belgique, en fonction du type d'accord, pas moins de 7 parlements doivent s'exprimer

Le processus de ratification peut vite être "assez complexe et lent"", déplorent-elles. "En fonction de leur nature, certains accords commerciaux doivent être ratifiés par les parlements de chaque État membre de l'Union européenne. En Belgique, en fonction du type d'accord, pas moins de 7 parlements doivent s'exprimer."

Les employeurs demandent donc à l'ensemble des niveaux de pouvoir compétents de prendre leurs responsabilités et de faire preuve de pragmatisme afin d'accélérer la ratification de ces accords commerciaux par notre pays. Les organisations demandent par ailleurs que les huit accords commerciaux internationaux en attente soient ratifiés avant la fin de cette législature.