Les orangers à nouveau de sortie au Château de Freÿr : « Nos plus vieux orangers ont entre 270 et 310 ans »

Sébastien Conil est architecte paysagiste. Il a également suivi une formation en Histoire de l’art. "C’est nécessaire pour travailler dans des jardins historiques, commente-t-il. Par exemple, récemment, on a fait des tranchées et on est retombés sur les anciens aqueducs d’évacuation d’eau, des ouvrages datant du 18e siècle. On avait un plan donc on savait où ils se trouvaient mais pas à quelle profondeur. Et ce plan s’est révélé être exact. On a retrouvé ces ouvrages en parfait état. Ils fonctionnent toujours."