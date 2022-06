Les opérations ont repris normalement chez Brussels Airlines, 316 vols annulés au total

Les opérations ont repris et se déroulaient à nouveau normalement dimanche matin chez Brussels Airlines après trois jours de grève du personnel de cabine et de pilotes, a indiqué la compagnie aérienne. Au total, 316 vols ont dû être annulés en raison de ce mouvement, avec un impact sur 40.000 passagers. On ignore encore l'impact financier de cette action syndicale.

Pendant les trois jours de grève, 217 des 533 vols prévus ont pu être assurés, soit environ 40% du total. La majorité des 40.000 passagers touchés ont pu partir pour leur destination grâce à une nouvelle réservation. Certains s'en iront ce dimanche puis dans les jours à venir, raison pour laquelle les vols devraient être très chargés.