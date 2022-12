Les opérations mathématiques

La carte est attractive et tout le monde trouve son bonheur. Le papa de Paul choisit des boulettes sauce tomate et un café. Sa maman une quiche végétarienne et un café également. Paul prend un spaghetti et un soda et sa soeur Jade un sandwiche et une bouteille d'eau.

Comment calculer l'addition ? Les opérations possibles en mathématiques sont : l'addition ou "+", la soustraction ou "-", la multiplication ou "x" et la division. Ici on va utiliser essentiellement l'addition. On va ajouter le prix des plats les uns aux autres et idem avec les boissons. Allons-y...