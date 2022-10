Les onze des équipes anglaises coûtent plus cher que ceux d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie réunis

L’Observatoire du football a dévoilé un nouveau rapport ce lundi sur les onze de départ les plus chers en termes d’investissement. Sans surprise, les clubs anglais sont largement au-dessus.

Au petit jeu des onze les plus chers, c’est l’Angleterre qui écrase la concurrence puisque cinq équipes parmi les six premiers jouent en Premier League. Seul le PSG (2e) arrive à faire son trou dans le peloton de tête. Sur les 21 premiers, il y a 13 clubs anglais, soit plus de la moitié. Le plus surprenant est de voir le décalage entre certaines anglaises du ventre mou, si pas moins, et plusieurs grosses écuries internationales. Dans le top 20, on retrouve des équipes comme Aston Villa et Wolverhampton alors que les clubs milanais, Leipzig ou Séville n’en font pas partie. Édifiant. Dernier club anglais de ce classement, Brentford est devant Lyon, Villarreal et Francfort.

En tête du classement, Manchester City (605M€) devance le PSG (510M€) et Manchester United (480M€).

Notons que ce rapport ne tient compte que des coûts de transferts, un joueur arrivé gratuitement ou issu du centre de formation n’est pas pris en compte. Il ne s’agit donc pas ici de la valeur intrinsèque des effectifs. En moyenne, les onze de départs en Premier League ont coûté 233M€ soit un peu plus que La Serie A (83M€), la Liga (76M€) et la Bundesliga (65M€) réunis.

La raison principale réside dans les droits télé, ceux-ci sont par exemple six fois plus élevés qu’en Espagne. Concrètement, chaque équipe de Premier League est assurée d’empocher 126M€ alors que le champion récupère 210M€. Avec de tels moyens financiers, tous les clubs étrangers ont bien conscience qu’ils peuvent réclamer beaucoup plus et les formations anglaises même "inférieures" peuvent se permettre de demander un vrai pactole.