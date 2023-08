Les ongleries de la galerie du centre sont toujours là, les odeurs de solvants aussi

Le 21 février dernier, le cinéma Aventure et la galerie du Centre à Bruxelles avaient dû être évacués suite à des émanations irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. A l'époque, l'origine de l'incident avait été attribuée aux solvants utilisés dans les nombreux salons de manucure qui occupent la galerie. Un mois plus tard, les causes n’étaient toujours pas clairement identifiées mais les "bars à ongles" avaient ensuite été autorisés à rouvrir sous conditions strictes et notamment celle de fermer la porte des salons en activité. Près de six mois après l’incident qui avait provoqué la fermeture de la galerie, où en est-on ? Plusieurs témoignages récents font état d’odeurs irritantes persistantes. Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles-Environnement, nous explique les contrôles qui ont été réalisés récemment.