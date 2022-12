"Les oiseaux" de Pierre de Maere : un nouveau clip poignant pour une révélation belge

Dans ce titre d’ouverture de son premier album Regarde-moi, dont la sortie est prévue le 27 janvier, Pierre de Maere se place dans la peau d’un soldat envoyé au front, contre son gré. Sa seule raison de continuer à se battre est de rester en vie pour retrouver la personne qu’il aime.

Les "oiseaux", métaphore des avions de guerre, est un titre à grande intensité lyrique et dramatique, et dévoile ainsi un autre aspect de l’album de Pierre de Maere.



Pour le clip, le réalisateur Jonathan Steuer a souhaité partir d’une image qu’il avait en tête : celle du Dormeur du Val d’Arthur Rimbaud, et ses "deux trous rouges au côté droit". En déplaçant cette image dans les tranchées de la guerre de 14-18, il met en scène Pierre de Maere en soldat perdu, qui, pris de folie, se lance seul sur le champ de bataille et lance un assaut involontairement. S’ensuit une longue course portée d’ivresse, après laquelle il désertera, et dans une danse funeste, s’étendra finalement aux pieds d’un arbre, un trou rouge au côté droit.