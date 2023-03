Les oiseaux d’Hitchcock, 60 ans qu’ils piaffent d’horreur !

Ce film "Les oiseaux" est une adaptation de la nouvelle éponyme de l’auteure britannique Daphné du Maurier. Une nouvelle publiée en 1952 et disponible en Livre de Poche. Hitchcock connaissait bien Daphné du Maurier vu qu’il avait aussi adapté deux autres de ses romans, à savoir "Rebecca" et "L’auberge de la Jamaïque". Chose étonnante, Hitch (pour les intimes) n’a jamais aimé son style littéraire. Il faut dire qu’elle n’était pas blonde mais blanche de cheveux. Et Hitch, lui, il a toujours kiffé les blondes platine… comme Tippi Hedren, la Mélanie de son film. Pourtant cette auteure, il faut absolument la (re)découvrir. Personnalité incroyable, elle a aimé, hommes et femmes confondus, follement, éperdument, passionnément. Son œuvre est teintée de fantastique, de symbolisme et de suspens. Elle est aussi un poil gothique et naturaliste. Sa nouvelle, "Les oiseaux", est davantage angoissante que le film. Tout se passe dans une ferme perdue au milieu de nulle part avec un père de famille qui tente de comprendre ce qui se passe et de sauver les siens. Les lecteurs sont enfermés avec cette famille dans ce huis clos qui apporte malgré tout un début d’explication à ces attaques. Hitchcock lui n’en a jamais voulu… de ces explications.