Les oiseaux, ces autres victimes des tempêtes

Elle tient une boite à chaussures dans ses mains et la tend à la bénévole venue l'accueillir. À l'intérieur, un jeune merle noir encore sonné par la tempête Eunice ne cesse de piailler. Cette habitante de la région de Louvain-la-Neuve l'a recueilli dans son jardin peu après le passage des fortes rafales de vent et rapporté chez Birdsbay, l'hôpital pour animaux sauvages du Brabant wallon. "Rassurez-vous, on va bien s'occuper de lui !", lui lance l'étudiante vétérinaire en transférant l'animal dans une boite plus grande.

Après l'avoir pesé et examiné, les équipes donnent les premiers soins au volatile, qui ne présente a priori aucune fracture ou blessure inquiétante. Il passera quelques jours dans ce centre pour y reprendre des forces avant de retourner à la vie sauvage dès que son état le permettra.

Des animaux qui arrivent désorientés, c'est une situation courante lors de tempêtes : "C'est comme si on vous mettait dans une gigantesque machine à laver où vous tournez dans tous les sens" explique Bénédicte Maaskant, la directrice de Birdsbay, "Quand c'est vraiment trop fort, ils sont complètement retournés et leur GPS ne fonctionne plus, ils ne savent plus où se trouve le sol ni le ciel et ils peuvent se cogner contre des vitres, des arbres ou des voitures. Donc, une tempête est toujours quelque chose de très perturbant pour les animaux, particulièrement pour les oiseaux".

Quelques conseils pratiques

Alors, que faire si l'on retrouve un animal en détresse ? "La première chose à faire, si on a sur soi un manteau ou une veste, c'est d'essayer d'emballer l'animal, de rentrer à l'intérieur et de le mettre dans une caisse en carton dans le noir et dans une pièce calme" détaille Bénédicte Maaskant, "par contre mieux vaut ne pas le nourrir. Parfois, les gens pensent bien faire en le nourrissant, mais l'animal étant stressé, ça peut encore plus le stresser et on risque de mal faire, donc mieux vaut nous l'apporter directement".