Les oignons sont récoltés dans les champs de Hesbaye

En Hesbaye, pour les agriculteurs, le travail ne manque pas. Dans un champ situé entre Lens-Saint-Remy et Lens-Saint-Servais, la famille Devillers récolte des oignons. Caroline Devillers, productrice de légumes, explique : "L’année a été sèche. Globalement, les rendements sont plus faibles que les années précédentes. Ici, nous avons la chance d’être dans une parcelle irriguée. Cela a demandé beaucoup de travail et grâce à l’irrigation, on s’en sortira pas trop mal. La fertilité de notre sol hesbignon y est aussi pour quelque chose".

Une production confidentielle

Selon le collège des producteurs, en 2021, il y avait 1300 hectares d’oignons cultivés en Wallonie. La production reste donc confidentielle. Sur le plan commercial, ce légume ne quittera pas notre pays. Caroline Devillers poursuit : "Dans un premier temps, ces oignons doivent être très bien séchés. Ils sont destinés à un client qui va lui-même les commercialiser dans des grandes surfaces belges".

Le glanage est autorisé

Pour celles et ceux que cela intéresse, le glanage est encouragé par les producteurs. Fabian Camelia, glaneur, explique : "Aujourd’hui, nous ramassons des oignons, après il y aura les échalotes et les oignons rouges. On attend les carottes et les pommes de terre. Ces légumes seront utilisés pour notre consommation personnelle et celle de nos enfants".

A la carte dès ce vendredi

L’oignon est un légume de saison. Nous avons demandé à Nicolas Malotaux, chef de cuisine au restaurant "L’Entre-Nous" à Hannut de valoriser le produit. "L’oignon a plein de vertus. Il y a des vitamines A, B, C, des oligo-éléments, du fer. C’est très bon pour la santé. Nous avons d’ailleurs prévu de proposer le plat à partir de ce vendredi".

La soupe à l’oignon est un plat populaire, toujours apprécié. Ne dit-on pas qu’en fin de soirée, après la fête, lorsqu’elle est servie, il est temps de regagner son domicile ?