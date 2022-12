"Les Offs" : comment les comédiens du Grand Cactus apprennent leurs textes ?

Il se passe des choses inavouables durant les répétitions du Grand Cactus ! Que se passe-t-il avant les enregistrements ? Si Kody a des techniques très approximatives pour retenir son texte, Fabian Le Castel et Jérôme de Warzée ont développé un langage codé à force de travailler ensemble. Et encore, ce n’est qu’un aperçu de ce qu’il se passe en "off".