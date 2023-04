Les offres finales pour Liberty Steel n’ont pas été améliorées. Au tribunal de trancher.

Un nouveau conseil d’entreprise extraordinaire a permis ce lundi de faire le point sur la situation de la reprise à venir de Liberty Steel. Les trois offres reçues par le mandataire de justice chargé du dossier par le tribunal de l’entreprise sont à présent recevables. Les précisions attendues sur ces offres ont été fournies mais aucune n’a été améliorée.

Il y en a trois sur la table : celle de Liberty Steel elle-même, via sa branche roumaine, qui propose de reprendre les deux sites de l’entreprise et ses 570 travailleurs directs. Il y a celle d’Arcelor qui propose la reprise du seul site de Flémalle et de 100 travailleurs auxquels s’ajouteraient 27 personnes à transférer dans d’autres sites d’Arcelor. Et puis il y a celle de l’italien Marcegaglia, associé au groupe russe NLMK, qui ne concerne elle aussi que le site de Flémalle, et seulement 97 travailleurs.

La prochaine étape, ce sera maintenant l’examen de la conformité des deux dernières offres par le tribunal du travail. Si celles-ci sont conformes, elles seront présentées avec l’offre de Liberty Steel au tribunal de l’Entreprise.

Celui-ci devra trancher entre ces offres sur base de trois éléments : le maintien de l’emploi, le maintien de l’activité, et les intérêts des créanciers. L’ensemble des opérations doit être terminé pour le 30 avril, date d’échéance de la procédure de réorganisation judiciaire.

Du côté syndical, c’est la déception. " On espérait une évolution des offres suite à la rencontre avec la Région wallonne mais ce n’est pas le cas. Ce sont trois offres décevantes car deux concernent uniquement une petite partie de l’activité et du personnel. Il faut aussi rappeler qu’Arcelor a sa part de responsabilité dans la situation, tout comme Liberty Steel évidemment. Là, nous ne sommes pas en capacité de faire un choix ", estime-t-on du côté syndical.