Les offres de travail au noir profitent de l’impunité que procurent les réseaux sociaux

Une impossibilité juridique… Mais pas seulement ! "Mener à bien des enquêtes proactives est très difficile aussi. La police, les services d’inspection du travail et l’auditorat ont des capacités d’agir mais elles sont affectées aux dossiers prioritaires". Pas question pourtant, selon, Fabrizio Antiocco de parler d’impunité : "Si l’infraction est commise, elle peut tomber sous les radars de la justice via des contrôles (dans les commerces, sur des chantiers, …) et ces contrôles surprises permettent de prendre les fraudeurs sur le fait". Mais il le reconnaît, les moyens humains et matériels sont limités pour lutter contre les fraudes sociales. Ils sont donc naturellement affectés aux dossiers les plus importants.