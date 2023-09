Les offres d’emploi écrites au masculin peuvent décourager les candidates de postuler.

La rédaction d’une offre d’embauche n’est pas une tâche aussi simple qu’il n'y paraît. Il faut veiller à donner envie au plus grand nombre de postuler dans l’espoir de dénicher la perle rare. Mais l’utilisation quasi systématique du masculin dans les annonces découragerait les candidates d’y répondre, selon une nouvelle étude américaine.

Erika J. Rosenberger et Heather M. Claypool, deux chercheuses de l’université de Miami, sont arrivées à cette conclusion après avoir mené une expérience auprès de 172 femmes. Elles ont dû lire plusieurs offres d’emploi et répondre à un questionnaire portant sur leur perception du poste décrit et de l’entreprise qui cherche à le pourvoir. Certaines annonces d’embauche avaient été rédigées au masculin et d’autres de façon plus neutre (mots épicènes, utilisation des pronoms "il" et "elle"...).